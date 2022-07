"Najbliższa zima będzie testem dla Unii". "Egzaminatorem jest Władimir Putin"

- Rządy nie chcą przegrać wyborów, bo kryzys energetyczny może powstawiać proklemowskich polityków wszędzie, którzy zapewnią tani gaz z Rosji . Odpowiedzią na to wyzwanie jest współpraca, wyższa koordynacja. Międzynarodowa Agencja Energetyczna zaleca, aby w jak największym stopniu dzielić się zasobami, bo w ten sposób uniezależnimy się od tego, co robi Władimir Putin - stwierdził Jakóbik.

"Egzaminatorem jest Władimir Putin"

Dodał, że "należy samemu odciąć się od rosyjskiego gazu", "jak najszybciej i na własnych warunków", by "nie czekać aż zrobi to Władimir Putin", bo zrobi to, gdy "najbardziej zaboli w sezonie grzewczym".

"Błędnie postrzegamy Władimira Putina"

Według Wiecha "błędnie postrzegamy Władimira Putina jako jakiegoś genialnego stratega". - On jest dobrym taktykiem, ale nie strategiem. Widzieliśmy to w 2014 roku, gdy rzeczywiście zdobył Krym, oderwał wschodnie republiki od Ukrainy , ale stracił samą Ukrainę. I teraz też moim zdaniem planował inny rozwój wypadków. Nie ma długofalowej wizji i używa tego argumentu, którego używał wcześnie, i który działa, czyli szantażu energetycznego - stwierdził.

Dodał, że "wojny gazowe Rosji z Europą to nie jest nic nowego". - Obserwowaliśmy bardzo poważną wojnę gazową z Rosją w roku 2009, kiedy Polska negocjowała swoją umowę gazową. To jest stara broń w arsenale Putina, która teraz nie musi zadziałać, bo piłeczka jest po stronie Europy. Warto budować swoją odporność i samemu podjąć decyzję o oderwaniu się od rosyjskiego połączenia energetycznego - powiedział gość TVN24.

Wiech wspomniał, że USA "już prześcignęły Rosję jako głównego dostawcę gazu do Europy". - To jest znak, że naprawdę dużo się zmienia bardzo szybko. To jest pole do popisu dla decyzji politycznych Europejczyków, którzy powinni jak najszybciej doprowadzić do tego, że będziemy mogli odbierać gaz nierosyjski i dystrybuować go wewnątrz kontynentu - zaznaczył.