Ceny gazu ustanawiają nowe rekordy. Opóźniony restart terminalu w USA

Ceny gazu w Europie w środę osiągnęły nowy rekordowy poziom. W godzinach popołudniowych kontrakty na gaz z dostawą we wrześniu w holenderskim hubie TTF zbliżyły się do granicy 300 euro za megawatogodzinę (MWh). Analitycy zwracają uwagę na przesunięcie restartu teksańskiego terminalu Freeport LNG.

W środę około godziny 18 gaz ziemny z dostawą we wrześniu kosztował 297 euro za MWh, po zwyżce o 10 proc. Kontrakty październikowe były wyceniane na 303 euro za MWh, natomiast listopadowe - na 306 euro. W obu przypadkach chodzi o dwucyfrowe zwyżki.

Terminal Freeport LNG wróci do pracy później

Teksański terminal Freeport LNG ma powrócić do pracy do końca listopada, wcześniej zakładano, że może to nastąpić w październiku. Terminal zmaga się z konsekwencjami czerwcowego pożaru. Pełna praca zakładu ma zostać przywrócona w marcu 2023 roku.