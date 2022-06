Wstrzymane dostawy gazu do Francji przez Niemcy

Przepływy gazu do Francji z Niemiec zostały wstrzymane od 15 czerwca - podał Reuters, powołując się informacje od francuskiego operatora gazociągów GRTgaz. Według firmy są to skutki zmniejszonych dostaw z Rosji.

"GRTgaz przygotowuje się na nadchodzącą zimę i nawołuje inne firmy do dalszego wypełniania krajowych magazynów w jak największym stopniu" - przekazał w oświadczeniu operator sieci, będący w strukturach głównego dostawcy gazu we Francji - Engie.

Gaz przestał płynąć do Francji przez Niemcy

Strategiczne zapasy gazu we Francji są w tej chwili pełne w 56 proc. - dodał operator sieci i podkreślił, że jest to więcej niż 50 proc. zwyczajowych o tej porze roku zapasów.

Mniej gazu płynie do Słowacji i Czech

Włochy i zmniejszenie dostaw gazu

Rosyjski Gazprom zredukował ponadto o 50 procent dzienną dostawę gazu dla włoskiego koncernu ENI - poinformowała firma z siedzibą w Rzymie. To kolejny dzień zmniejszonych dostaw rosyjskiego gazu do Włoch.

Gazprom ogranicza dostawy gazu do Europy

Szef rosyjskiego koncernu Aleksiej Miller podał w czwartek, że Gazprom ogranicza dostawy gazu do Europy przez Nord Stream 1. Wcześniej powiadomił o tym również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Prezes Gazpromu tłumaczył ograniczenie dostaw gazu do Europy problemem z uzyskaniem części do naprawy tłoczni Portowaja - części gazociągu Nord Stream 1, który transportuje rosyjski gaz do Niemiec. Zdaniem Aleksieja Millera sankcje uniemożliwiły spółce uzyskanie kluczowego sprzętu z Kanady.