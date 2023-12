Serbia uniezależni się od Rosji. Dzięki Azerbejdżanowi

Obecna na uroczystości zorganizowanej na południu Serbii minister energii i górnictwa tego kraju Dubravka Dziedović Handanović oceniła, że "projekt ten jest niezwykle ważny dla dostaw gazu dla wschodniej i środkowej Serbii, ale i dla zaopatrywania Europy Środkowo-Wschodniej". - Udało nam się w ciągu zaledwie roku zakończyć prace i uzgodnić z naszymi przyjaciółmi z Azerbejdżanu dostawy gazu, a także skoordynować z naszymi przyjaciółmi z Bułgarii uruchomione otwartego właśnie połączenia - dodała serbska minister. Prezydent Bułgarii Rumen Radew ocenił, że oddanie do użytku interkonektora gazowego łączącego Serbię i Bułgarię zmienia mapę energetyczną całej Europy. - Połączenie stanowi gwarancję dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw nie tylko dla naszych dwóch krajów, ale dla całego regionu i to nie przypadek, że Komisja Europejska uznała je za projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania naszych państw i Wspólnoty - powiedział Radew. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew zaznaczył, że uruchomienie interkonektora przyczyni się do rozwoju Serbii, ale także do poprawy bezpieczeństwa energetycznego nie tylko w Serbii, ale także na całym kontynencie. - Dzisiejsza ceremonia jest ceremonią przyjaźni i partnerstwa - oznajmił. Dodał, że do 2027 roku Azerbejdżan podwoi eksport gazu do Europy. - Osiągnęliśmy skalę eksportu na poziomie ponad ośmiu miliardów metrów sześciennych, a w tym roku będzie to ponad 12 miliardów - przekazał azerbejdżański prezydent.