Fortuna najbogatszego Azjaty gwałtownie stopniała. W jeden dzień stracił ponad 20 miliardów dolarów

Gautam Adani wypadł z czołówki najbogatszych osób na świecie. Najbogatszy człowiek Azji w piątek stracił ponad 20 miliardów dolarów. To efekt gwałtownej przeceny akcji należących do Adani Group, która jest oskarżana przez amerykańską firmę inwestycyjną Hindenburg Research między innymi o oszustwa księgowe.

Raport amerykańskiej firmy

Amerykańska firma zajmująca się inwestycjami Hindenburg Research we wtorek opublikowała raport, będący wynikiem dwuletniego śledztwa, w którym oskarżyła Adani Group o "bezczelną manipulację akcjami i oszustwa księgowe na przestrzeni dziesięcioleci".

Gwałtowna przecena akcji

Akcje spółek z Adani Group, których wartość spadła w piątek po 20 proc. to Adani Transmission Ltd, Adani Total Gas i Adani Green Energy. To była najgorsza w historii sesja dla tych walorów. Z kolei Adani Ports i Special Economic Zone poszły w dół o 16,3 proc. Akcje flagowej spółki z konglomeratu, czyli Adani Enterprises również zostały przecenione o blisko 20 proc.