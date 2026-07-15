Ze świata "Cyfrowe patrole" w Szwecji. Platformy społecznościowe mają godzinę na reakcję Oprac. Jan Sowa |

Tusk o współpracy ze Szwecją: jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Właściciele platform społecznościowych i komunikatorów muszą usuwać wskazane przez policję treści najszybciej, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu godziny od otrzymania zgłoszenia. To pierwsze tego rodzaju regulacje w Unii Europejskiej.

Za niewykonanie obowiązku firmom grozi grzywna w wysokości do 5 mln koron szwedzkich. W skrajnych przypadkach kara może sięgnąć nawet 4 proc. globalnego obrotu przedsiębiorstwa cyfrowego.

Minister sprawiedliwości Szwecji Gunnar Stroemmer zaznaczył, że wysokość sankcji będzie zależeć od rodzaju naruszenia oraz od tego, czy doszło do "zaniedbania", czy też do "działania świadomego i systemowego".

Gangi szukają nastolatków w internecie

Według szwedzkiej policji przestępcy wykorzystują do rekrutacji między innymi TikToka i Snapchata, a następnie przenoszą rozmowy do szyfrowanych komunikatorów, takich jak Signal. W niektórych przypadkach gangi przejmowały również fora poświęcone grom komputerowym lub piłce nożnej.

Ogłoszenia przypominają zwykłe oferty pracy. Przestępcy obiecują wynagrodzenie za wykonanie zlecenia, którego często później nie wypłacają. Następnie wciągają młodych ludzi w spiralę szantażu.

Nastolatkowie są zmuszani do przesyłania skanów dokumentów i kontrolowani za pomocą aplikacji. Gangi wykorzystują także ich rachunki bankowe do prania pieniędzy.

Policja wysyła "cyfrowe patrole"

Szwedzka policja zwiększyła w ostatnim czasie obecność w internecie. Funkcjonariusze prowadzą "cyfrowe patrole" na stronach i forach popularnych wśród młodzieży.

W związku z wakacjami uruchomiono również kampanię informacyjną skierowaną do rodziców. Policja ostrzega w niej przed metodami wykorzystywanymi przez przestępców do werbowania dzieci za pośrednictwem kanałów internetowych.

Dowiedz się więcej: Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci w UE. Projekt po wakacjach

Spadła liczba strzelanin

Na początku lipca policja poinformowała, że liczba strzelanin w Szwecji w pierwszej połowie 2026 roku spadła do najniższego poziomu od 2017 roku, gdy zaczęto publikować tego rodzaju statystyki.

Od stycznia do końca czerwca odnotowano 39 strzelanin, w których zginęło osiem osób, a 15 zostało rannych. W analogicznym okresie 2025 roku doszło do 86 strzelanin. Zginęło w nich 27 osób, a 20 zostało rannych.

Hanna Paradis ze szwedzkiej policji oceniła, że dane świadczą o tym, iż funkcjonariusze zaczynają wygrywać walkę z gangami narkotykowymi.