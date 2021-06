Komisja Europejska rozpoczęła pożyczanie środków na potrzeby Funduszu Odbudowy

Plan finansowania

Aby sfinansować Fundusz Odbudowy, Komisja Europejska w imieniu UE zaciągnie pożyczki na rynkach kapitałowych na kwotę do 750 mld euro. Przełoży się to na wolumen pożyczek wynoszący średnio około 150 mld euro rocznie w okresie od połowy 2021 r. do końca 2026 r., co sprawi, że UE stanie się jednym z największych emitentów długu w euro.