Które państwa dostały już pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy?

Większość państw należących do Unii Europejskiej dostała już zielone światło dla swoich planów odbudowy - wynika z zestawienia przygotowanego przez korespondenta TVN24 w Brukseli Macieja Sokołowskiego. Do znacznej części z nich trafiły też już pierwsze wypłaty. Polska znalazła się wśród kilku państw, które wciąż oczekują na akceptację dokumentu.

Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie UE i przesłać do Komisji Europejskiej. Z opracowanego przez reportera TVN24 zestawienia wynika, że w przypadku 18 państw plan zyskał już akceptację Brukseli, a w przypadku 10 popłynęły już nawet pierwsze pieniądze.

Fundusz Odbudowy - kto dostał pieniądze?

Do których państw? Na liście są Portugalia (wypłacono 2,2 mld euro), Niemcy (2,2 mld euro), Grecja (4 mld euro), Francja (5 mld euro), Dania (500 mln euro), Hiszpania (9 mld euro), Luksemburg (12 mln euro), Belgia (770 mln euro), Włochy (25 mld euro) oraz Litwa (289 mln euro).

Komisja Europejska nie zatwierdziła do tej pory planów Polski, Malty, Estonii, Rumunii, Szwecji, Finlandii oraz Węgier. Swoich planów odbudowy do tej pory nie przesłały Bułgaria i Holandia. Jak tłumaczyła niedawno agencja Reuters, wynika to z powodu wyborów i ciągłych trudności w tworzeniu rządu.