Miliardy na odbudowę po pandemii. Które państwa dostały już pieniądze z wielkiego unijnego funduszu?

Fundusz Odbudowy. Kto dostał pieniądze z UE?

- To kwestia dotycząca wymagań co do naszych regulacji, zaleceń dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, a także dyskusji, co polskie władze wiedzą bardzo dobrze, na temat prymatu prawa unijnego i potencjalnych konsekwencji tej kwestii na polski Krajowy Plan Odbudowy - tłumaczył wówczas Gentiloni.