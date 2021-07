Wiceminister o końcu negocjacji z Brukselą. "Liczymy, że polski KPO, zostanie zaakceptowany jeszcze w lipcu"

- W drodze negocjacji, KE zaakceptowała wskaźnik w postaci zobowiązania do rozbudowy mocy wytwórczych w zakresie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na lądzie do 23,5 gigawatów do drugiego kwartału 2026 roku. Jest to poziom znacznie ambitniejszy niż w Krajowym Programie na rzecz Energii i Klimatu - dodał.