Niemal 100 milardów euro z unijnego funduszu wypłacone. Polska nie dostała ani centa

Do 19 maja Włochy otrzymały z Funduszu Odbudowy 45,89 mld euro, na co składa się 18,95 mld euro w postaci grantów i 26,94 mld euro pożyczek. Hiszpania dostała 19,04 mld euro, a Francja - 12,52 mld euro - przy czym w obu przypadkach są to wyłącznie granty.

Co z polskim KPO?

Jak przypominał w środę Maciej Sokołowski, premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że Krajowy Plan Odbudowy już został zaakceptowany. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen tego jednak nie potwierdza i mówi o warunkach, jakie Polska wciąż musi spełnić, by pieniądze z Funduszu Odbudowy trafiły do Warszawy.

Krajowy Plan Odbudowy i likwidacja Izby Dyscyplinarnej

Projekt noweli ustawy o SN, zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę, nad którym pracuje Sejm, przewiduje likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jeden z wymogów stawianych wcześniej przez przedstawicieli Komisji Europejskiej w kontekście KPO. Zgodnie z projektem w SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt ma wprowadzić także instytucję "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". Nowe przepisy umożliwią też wznowienie postępowań sędziom, którym Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet lub stwierdziła odpowiedzialność dyscyplinarną na podstawie zarzutów dotyczących wydanego orzeczenia. Na złożenie wniosku w tej sprawie sędziowie będą mieli sześć miesięcy, a sprawy te rozpatrzy Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.