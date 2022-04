"FT": Finlandia przygotowana na wojnę z Rosją. "Są takie miejsca jak z filmu o Jamesie Bondzie"

Jeśli wojna na Ukrainie rozprzestrzeni się na innych sąsiadów Rosji, Finlandia będzie gotowa - pisze "Financial Times". Dziennik zauważa, że od kilkudziesięciu lat Finlandia wykorzystuje całe społeczeństwo, by przygotować się na możliwość konfliktu z Rosją.

Finlandia gotowa na ryzyko wojny

Jako przykład podaje m.in. to, że Finlandia posiada zapasy na co najmniej sześć miesięcy wszystkich głównych paliw i zbóż, a firmy farmaceutyczne są zobowiązane do posiadania w każdym momencie wszystkich importowanych leków na od 3 do 10 miesięcy.