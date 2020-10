Na prezesa banku kandydował polski minister finansów. Jest decyzja

Odile Renaud-Basso, dyrektor generalna we francuskim ministerstwie gospodarki i finansów, została w czwartek wybrana na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Jej jedynym konkurentem był polski minister finansów Tadeusz Kościński.

Konkurentem Odile Renaud Basso był Tadeusz Kościński . "Kandydatura ministra finansów na stanowisko szefa EBOiR jest przyjętą praktyką. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, dziękuję za zaufanie. Jednocześnie zapewniam, że kandydowanie nie będzie mi przeszkadzało w wykonywaniu obowiązków ministra finansów" - informował w lutym.

Pierwsza kobieta na tym stanowisku

Renaud-Basso będzie pierwszą kobietą kierującą EBOiR. Jeszcze nigdy szefem banku nie był natomiast przedstawiciel kraju będącego odbiorcą inwestycji banku, o co zabiegał Kościński. - To dla mnie wielki zaszczyt, że zostałam wybrana na nowego prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, naprawdę wyjątkowej instytucji. Pragnę wyrazić podziękowania wszystkim krajom, które poparły moją kandydaturę, z którymi prowadziłam liczne i owocne rozmowy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Z niecierpliwością czekam na współpracę ze wszystkimi udziałowcami, kierownictwem i personelem w nadchodzących miesiącach w celu realizacji ambitnego planu działania, który został właśnie uzgodniony na dorocznym posiedzeniu - oświadczyła Francuzka po ogłoszeniu jej wygranej.

Wybory nowego prezesa EBOiR odbyły się w czwartek, w ramach rozpoczętego w środę w Londynie - choć odbywającego się tylko w formie zdalnej - dwudniowego dorocznego posiedzenia banku. Dokładnych rezultatów głosowania na razie nie podano. Zgodnie z regulaminem, do zwycięstwa kandydat musi otrzymać głosy większości gubernatorów, którzy muszą jednocześnie reprezentować większość ich siły głosów. Początkowo zarówno posiedzenie, jak i wybory nowego prezesa miały się odbyć w maju, ale zostały przełożone z powodu epidemii koronawirusa. EBOiR został utworzony w 1991 roku, a jego zadaniem było udzielanie pomocy byłym komunistycznym krajom z Europy Środkowo-Wschodniej w przejściu do gospodarki rynkowej. Obecnie jego członkami jest 69 państw, z czego 38 na trzech kontynentach to odbiorcy inwestycji.