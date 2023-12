Majątek najbogatszej kobiety na świecie przekroczył kolejną granicę

Francoise Bettencourt Meyers to pierwsza kobieta, która zgromadziła fortunę o wartości 100 miliardów dolarów - podał Bloomberg. Dodał, że to kolejna granica przekroczona przez dziedziczkę francuskiego imperium modowego i kosmetycznego.

Majątek Bettencourt Meyers wzrósł do 100,1 miliarda dolarów - wynika z Bloomberg Billionaires Index. To efekt tego, że akcje L'Oréal SA, kosmetycznego giganta założonego przez jej dziadka, wzrosły do rekordowego poziomu. To najlepszy rok od 1998 roku. 70-latka jest 12. najbogatszą osobą na świecie, tuż za Carlosem Slimem z Meksyku - poinformował Bloomberg.