Zakaz lotów na krótkich trasach. Rząd myśli o zaostrzeniu przepisów

Od wtorku we Francji obowiązuje zakaz lotów krajowych na krótkich trasach, które można pokonać pociągiem w czasie krótszym niż dwie i pół godziny. - Pójdziemy dalej - zapowiedział minister do spraw transportu Clement Beaune.

Reguła dwóch godzin i 30 minut

- Moim obowiązkiem jako ministra transportu jest właśnie usprawnienie połączeń kolejowych, aby reguła 2 godz. 30 minut prowadziła do zamknięcia połączeń lotniczych na tych trasach – podkreślił minister. - Być może będziemy również stopniowo zaostrzać zasadę 2,5 godzin do 3 godzin – ostrzegł Beaune. Takie rozwiązanie miałoby wpływ na kilka połączeń lotniczych w kraju. Zapytany o 4-godzinny próg zalecany przez Obywatelską Konwencję Klimatyczną, Beaune stwierdził: "Jest to możliwe, ale musimy równolegle rozwijać kolej".

Projekt budowy kolei dużych prędkości

Minister poinformował o zakupie dodatkowych składów TGV i projekcie budowy linii kolei dużych prędkości między Bordeaux a Tuluzą. Zakaz krótkich lotów krajowych we Francji w przypadku alternatywnego transportu kolejowego wszedł w życie we wtorek. Przepisy te likwidują m.in. połączenia między lotniskiem Paryż-Orly do Nantes, Bordeaux i Lyonu. Jednak nadal można kupić bilety z lotniska Paryż CDG Roissy do Bordeaux, Lyonu i Nantes.