Zakaz lotów na krótkich trasach wszedł w życie we Francji

Decyzja w tej sprawie została podjęta przez francuski parlament w 2021 roku, a w grudniu 2022 roku zgodę wyraziła Komisja Europejska. We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano stosowny dekret, co oznacza wejście decyzji w życie. We Francji zakazane są więc loty na trasach, które można pokonać pociągiem w czasie krótszym niż dwie i pół godziny. Na razie obejmie on trzy trasy: między Paryżem a Bordeaux, Nantes i Lyonem.