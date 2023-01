Wydają na emerytury więcej niż większość sąsiadów. Rząd zapowiada zmiany

Francja wydaje na emerytury 14,8 procent PKB, czyli więcej niż znaczna większość sąsiadów, a wiek emerytalny (62 lata) należy do najniższych wśród państw Unii Europejskiej. Francuzi kończą aktywność zawodową średnio w wieku 62,3 lat – podała we wtorek agencja AFP, cytując dane Komisji Europejskiej.

Premier Francji Elisabeth Borne zaprezentowała we wtorek plan reformy systemu emerytalnego, co zdaniem obserwatorów może spowodować masowe protesty, mimo iż z danych KE wynika, że francuskie rozwiązania emerytalne są szczególnie drogie dla państwa i znacznie wygodniejsze dla obywateli niż w innych krajach unijnych.

Wydatki na emerytury

Średnio emerytura Francuzów to 54,4 proc. ich ostatniej pensji, podczas gdy średnia dla wszystkich krajów unijnych to 46,2 proc. ostatnich poborów. Jednak w Hiszpanii jest to 77 proc. ostatniej wypłaty, w Portugalii - 74 proc., a we Włoszech - 66,9 proc.