Urzędnicy bez TikToka w kolejnym państwie

Francja idzie w ślady innych państw

Sytuacja w Polsce

- W Polsce nie ma ograniczeń co do funkcjonowania kanałów społecznościowych. W ramach wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w administracji publicznej nie zaleca się instalowania aplikacji, które nie są w istotny sposób sprawdzone - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Mueller, odpowiadając na pytania na konferencji w Słupsku.

- To są ogólne wytyczne dotyczące wszystkich aplikacji, a nie tylko TikToka - podkreślił i dodał, że co do każdej aplikacji, która może stwarzać ryzyko jest "rekomendacja, by jej nie instalować".