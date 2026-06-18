Ze świata "Wilk w kaszmirze" zjada francuską prasę. Lider luksusowego koncernu kupił kolejny tygodnik Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Trump spotkał się z Emmanuelem Macronem Źródło wideo: TVN24/Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Organizacja Reporterzy Bez Granic ocenia, że Arnault zyskał "całkowitą kontrolę" nad głównymi tytułami biznesowymi we Francji po tym, jak jego grupa LVMH przejęła "Challenges" - centrowy tygodnik gospodarczy. Bernard Arnault, nazywany "wilkiem w kaszmirze", znalazł się w ogniu krytyki ze strony francuskich związków zawodowych dziennikarzy za wykupywanie niemal całej prasy biznesowej i ekonomicznej w kraju.

LVMH, do którego należą marki odzieżowe, perfumeryjne, a także producenci szampana i alkoholi wysokoprocentowych, posiada w swoim portfolio szereg publikacji biznesowych, w tym wiodący dziennik ekonomiczny "Les Echos" oraz serwis informacji gospodarczych "L'Agefi".

Pytania o strukturę własności mediów

Reporterzy Bez Granic wraz ze związkami dziennikarskimi złożyli dwie niezależne skargi w sprawie zakupu "Challenges". Francuska Rada Stanu bada obecnie, czy władze nie dopuściły się zaniedbań przy ocenie skali koncentracji mediów biznesowych w rękach LVMH. Z kolei urząd ds. konkurencji analizuje argumenty związkowców, według których grupa przejmując tygodnik "nadużyła pozycji dominującej".

- To podręcznikowy przykład luk we francuskim prawie, które nie pozwala na skuteczną kontrolę struktury własności mediów - oceniła Laure Chauvel, szefowa biura ds. Francji i Włoch w organizacji Reporterzy Bez Granic.

Koncern LVMH poproszony przez "The Guardian" o komentarz odmówił wypowiedzi. Jednak sam Arnault, do którego należą również dziennik "Le Parisien" i lifestylowy magazyn "Paris Match", powiedział przed komisją senacką w 2022 roku, że kupuje media "w interesie ogólnym", aby chronić kluczowe tytuły i utrzymać je przy życiu.

Francuscy miliarderzy zwiększają wpływy w prasie

Ekspansja Arnaulta zbiega się w czasie z debatą na temat koncentracji francuskiego rynku medialnego w rękach garstki miliarderów. Mają oni coraz silniej wpływać na narracje medialną przed zaplanowanymi na przyszłą wiosnę wyborami prezydenckimi - ocenia "The Guardian".

Bernard Arnault Źródło zdjęcia: MARTIN BUREAU/EPA/PAP

Wśród najbardziej wpływowych graczy we francuskich mediach można wymienić obecnie Vincenta Bollore, konserwatywnego przemysłowca, który poprzez m.in. stację CNews promuje środowiska prawicowe oraz Rodolphe'a Saade, szefa giganta spedycyjnego kontrolującego m.in. kanał BFM TV. Swoje imperia informacyjne konsekwentnie rozbudowują także czeski miliarder energetyczny Daniel Kretinsky oraz magnat telekomunikacyjny Xavier Niel. Z kolei rodzina Dassault, zarządzająca koncernem zbrojeniowym, od lat kontroluje prestiżowy dziennik "Le Figaro".

Jednak to Arnault, którego majątek magazyn "Forbes" szacuje na około 145 miliardów dolarów, jest zdecydowanie najbogatszym, najbardziej wpływowym i najważniejszym biznesmenem posiadającym media we Francji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Bilion dolarów Muska. To mógłby kupić

Przeciwnik podatków, przyjaciel Trumpa

Urodzony w przemysłowej rodzinie w północnym mieście Roubaix, zaczynał karierę w budownictwie i nieruchomościach. W 1984 roku przekonał francuski rząd, by pozwolił mu przejąć kontrolę nad stojącą na progu bankructwa firmą tekstylną Boussac. Należała do niej marka, na której szczególnie mu zależało: Christian Dior. Po dekadach kolejnych fuzji i przejęć LVMH stało się najbardziej wartościowym koncernem dóbr luksusowych na świecie.

Bernard Arnault Źródło zdjęcia: Shutterstock

Najbardziej wyrazistym stanowiskiem politycznym Arnaulta był od zawsze opór wobec podatków od wzbogacenia (wealth taxes). Na początku lat 80. młody Arnault przeniósł się na krótko do USA, uciekając przed - w jego ocenie - wrogim dla biznesu klimatem tworzonym przez lewicę oraz podatkiem dla bogaczy wprowadzonym przez socjalistycznego prezydenta Francois Mitterranda. Podczas pobytu w Ameryce nawiązał bliską przyjaźń z innym przedsiębiorcą z branży nieruchomości - Donaldem Trumpem.

Dowiedz się więcej: Sukcesja w rodzinie najbogatszego człowieka na świecie

Arnault, jego żona oraz dwójka dzieci byli jedynymi francuskimi gośćmi na trybunie honorowej podczas drugiej inauguracji Trumpa na prezydenta USA w styczniu zeszłego roku. Arnault stwierdził później, że w Ameryce poczuł "wiatr optymizmu", a powrót do Francji był jak "zimny prysznic". W zeszłym roku ostro sprzeciwił się postulatom lewicy dotyczącym wprowadzenia dwuprocentowego podatku majątkowego od wszystkich aktywów. W rozmowie z "Sunday Times" ocenił, że taki krok byłby "zabójczy dla naszej gospodarki".

W kwietniu Arnault znalazł się w gronie kilku czołowych francuskich biznesmenów, którzy według doniesień medialnych jedli kolację z Marine Le Pen ze skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN). Partia Le Pen, notująca wysokie poparcie w sondażach, zyskuje coraz większy dostęp do liderów biznesu, którzy dawniej jej unikali, a teraz chcą mieć wpływ na kształt przyszłej polityki. W tym samym miesiącu należący do Arnaulta magazyn "Paris Match" opublikował na okładce reportaż o Jordanie Bardelli, potencjalnym kandydacie RN na prezydenta, spacerującym za rękę ze swoją partnerką, księżniczką Marią Karoliną Bourbon-Sycylijską.

Publikacja ta została odebrana jako przedwyborcza próba ocieplenia wizerunku polityka.

OGLĄDAJ: TVN24