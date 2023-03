Strajki we Francji. Związkowcy chcą teraz wstrzymania pracy w portach

W sobotę francuski Senat przyjął przepisy reformy emerytalnej, która podnosi wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Wzbudziła ona powszechne niezadowolenie, zarówno wśród skrajnej lewicy jak i skrajnej prawicy i stała się przyczynkiem do strajków. W wielu sektorach gospodarki trwają one od tygodnia. Francuska konfederacja związkowa CGT wezwała w poniedziałek do trzydniowego wstrzymania pracy we francuskich portach