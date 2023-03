Strajki w elektrowniach jądrowych. Kilka ograniczyło produkcję prądu

czytaj dalej

Instytut Samar podał, że rośnie średni wiek sprowadzanych samochodów - w lutym było to ponad 13 lat. W drugim miesiącu 2023 roku zarejestrowano w Polsce ponad 57,6 tysiąca sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów, co oznacza spadek o 10,3 procent rok do roku.