Strajk na paryskim lotnisku. Nawet połowa lotów może zostać odwołana

Sobota jest czwartym dniem protestów społecznych przeciwko rządowej propozycji reformy, podnoszącej wiek emerytalny. Władze przewidują, że zgromadzą one do 850 tys. ludzi, w tym 120 tys. w samym Paryżu.

Reforma emerytalna

Badania opinii publicznej pokazują, że większość Francuzów jest przeciwna reformie, a 62 proc. popiera akcje protestacyjne, jednak rząd zapowiada, że się nie ugnie. Reforma jest niezbędna by zapewnić funkcjonowanie systemu emerytalnego - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w poniedziałek.

Według szacunków ministerstwa pracy proponowane zmiany, dzięki którym rocznie trafiałoby dodatkowo do systemu ponad 17 miliardów euro składek, pozwoliłyby na zbilansowanie systemu emerytalnego do 2027 roku. Związki zawodowe twierdzą jednak, że zamiast podnosić wiek emerytalny można podnieść podatki płacone przez najzamożniejszych lub zwrócić się do pracodawców o wyższe wpłaty.