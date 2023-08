Stolik w restauracji za pięć tysięcy euro? Burmistrz słynnego kurortu o "odrażających" praktykach 

Sprawa nierównego traktowania klientów restauracji w słynnym kurorcie na Lazurowym Wybrzeżu została nagłośniona po tym, jak gazeta "Nice Matin" opublikowała doniesienia informatorów twierdzących, że niektóre lokale w mieście "zaczęły sprawdzać nazwiska klientów w swojej bazie danych i odmawiać rezerwacji, jeśli poprzednia wizyta nie zaowocowała wystarczająco wysokim rachunkiem lub napiwkiem". - Zasadniczo chodzi o to, czy jesteś skłonny wydać sporą sumę czy też jesteś drobnym ciułaczem - ocenił w rozmowie z gazetą pracownik branży.

Inni pracownicy i klienci powiedzieli "Nice Matin", iż coraz powszechniejszą praktyką jest "mówienie, że są wolne stoliki, ale za określoną cenę". - Powiedzą: 'Tak, mamy stolik, ale za pięć tysięcy euro (ponad 22 tys. zł - red.)'. Czy to w porządku? - komentował jeden z klientów. Inny wspomniał o minimalnych wydatkach w wysokości 1,5 tys. euro (ok. 6,7 tys.) na głowę. Gazeta podała, że restauracje żądają również ogromnych napiwków, odnotowując, że zamożny Włoch był niedawno ścigany na parkingu przez kelnera "wściekłego, że zostawił napiwek w wysokości 500 euro (ok. 2,2 tys. zł), czyli około 10 proc. rachunku, zamiast 'zwyczajowych' 20 proc.".