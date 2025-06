Paryż się wyludnia. Exodus mieszkańców

Dwanaście tysięcy rocznie - tylu mieszkańców Paryża ubywało w ostatnich latach. Jeśli ta tendencja się nie odwróci, to do 2050 roku stolica Francji będzie każdego roku traciła 2600 gospodarstw domowych. Paryżanie wyjeżdżają z powodu potrzeby większej przestrzeni oraz trudnego dostępu do mieszkań.

Takie są dane i prognozy francuskiego urzędu statystycznego Insee, które przytoczył dziennik "Le Parisien". Wynika z nich, że Paryż traci mieszkańców i to nie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego. W stolicy Francji statystyki wykazują więcej narodzin niż zgonów. To sami Paryżanie opuszczają miasto - podkreśla "Le Parisien".

Spadek gospodarstw, ale wyludnienie miastu nie grozi

Z danych Insee wynika ponadto, że aż 53 proc. gospodarstw domowych w Paryżu to gospodarstwa jednoosobowe. To ogólna tendencja w kraju, ale w stolicy wskaźnik ten jest najwyższy.

Jak zastrzega przedstawicielka Insee, Marie Acs, liczby mówiące o spadku gospodarstw do 2050 roku - to tylko projekcje, zakładające, że utrzymają się obecne tendencje. A gdyby nawet się one zrealizowały, to Paryż i tak nadal będzie najbardziej i najgęściej zaludnionym miastem Francji. Dziś jest faktycznie najgęściej zaludnionym miastem europejskim: na 1 km kw. przypada ok. 20 tys. mieszkańców.