Francuzi wylądowali na tankowcu. "Nie będziemy tolerować"

Macron zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie śmigłowca wiszącego nad tankowcem.
Macron o tankowcu
"Nie będziemy tolerować żadnych naruszeń" - zaznaczył Macron we wpisie.
Napisał też, że podejrzewa się, iż jednostka płynęła pod fałszywą banderą. Operację przeprowadzono na pełnym morzu, przy wsparciu kilku sojuszników Francji - wyjaśnił francuski prezydent.
Zapewnił, że odbyła się ona w zgodzie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza.
"Jesteśmy zdeterminowani, by doprowadzić do respektowania prawa międzynarodowego i zagwarantować skuteczność sankcji. Działania floty cieni przyczyniają się do finansowania agresji wojennej przeciwko Ukrainie" - podkreślił Macron.
Tankowiec Grinch
Agencja AP podała, że tankowiec przechwycono dzięki informacjom przekazanym przez Wielką Brytanię i że nosi on nazwę Grinch. Załoga jednostki pochodzi z Indii, a płynął on pod fałszywą banderą Komorów - wysp leżących między Madagaskarem i wschodnim wybrzeżem Afryki.
Associated Press powołała się na przedstawiciela francuskich sił zbrojnych proszącego o zachowanie anonimowości.
We wrześniu 2025 roku żołnierze francuscy weszli na pokład tankowca związanego z rosyjską flotą cieni u zachodnich wybrzeży Francji. Kapitan statku i jego zastępca - obaj obywatele Chin - zostali zatrzymani i kapitan ma stanąć przed sądem we Francji.
Autorka/Autor: wk/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: x.com/EmmanuelMacron