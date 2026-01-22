Logo TVN24
Ze świata

Francuzi wylądowali na tankowcu. "Nie będziemy tolerować"

Emmanuel Macron
Francja prowadzi dochodzenie w sprawie objętego sankcjami tankowca
Źródło: LSEG / GIANLUCA BALLONI / ESTONIAN POLICE AND BORDER GUARD HANDOUT
Siły francuskie przeprowadziły operację na Morzu Śródziemnym wobec tankowca płynącego z Rosji i objętego sankcjami międzynarodowymi - przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron. Podkreślił też, że zostało wszczęte śledztwo, a jednostkę skierowano na inną trasę.

Macron zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie śmigłowca wiszącego nad tankowcem.

Wpis Macrona dotyczący tankowcy
Wpis Macrona dotyczący tankowcy
Źródło: x.com

Macron o tankowcu

"Nie będziemy tolerować żadnych naruszeń" - zaznaczył Macron we wpisie.

Napisał też, że podejrzewa się, iż jednostka płynęła pod fałszywą banderą. Operację przeprowadzono na pełnym morzu, przy wsparciu kilku sojuszników Francji - wyjaśnił francuski prezydent.

Zapewnił, że odbyła się ona w zgodzie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

"Jesteśmy zdeterminowani, by doprowadzić do respektowania prawa międzynarodowego i zagwarantować skuteczność sankcji. Działania floty cieni przyczyniają się do finansowania agresji wojennej przeciwko Ukrainie" - podkreślił Macron.

Tankowiec Grinch

Agencja AP podała, że tankowiec przechwycono dzięki informacjom przekazanym przez Wielką Brytanię i że nosi on nazwę Grinch. Załoga jednostki pochodzi z Indii, a płynął on pod fałszywą banderą Komorów - wysp leżących między Madagaskarem i wschodnim wybrzeżem Afryki.

Associated Press powołała się na przedstawiciela francuskich sił zbrojnych proszącego o zachowanie anonimowości.

We wrześniu 2025 roku żołnierze francuscy weszli na pokład tankowca związanego z rosyjską flotą cieni u zachodnich wybrzeży Francji. Kapitan statku i jego zastępca - obaj obywatele Chin - zostali zatrzymani i kapitan ma stanąć przed sądem we Francji.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/EmmanuelMacron

