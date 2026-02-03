Paryska prokuratura w biurze firmy Muska

Jak podano w oświadczeniu na stronie X, poszukiwania prowadzi jednostka do walki z cyberprzestępczością. W działaniach pomaga również Europol.
Paryska prokuratura zaznaczyła również, że wycofuje się z platformy X i będzie korzystać z innych serwisów społecznościowych.
Trwa śledztwo
Przeszukanie ma związek związek ze śledztwem, które wszczęto w styczniu 2025 r. Prokuratura w Paryżu miała wszcząć dochodzenie po tym, jak skontaktował się z nią ustawodawca, który zarzucił, że algorytmy platformy X mogły zakłócić działanie zautomatyzowanego systemu przetwarzania danych - podał Reuters.
Z kolei portal stacji BBC przekazał, że zarówno Musk, jak i była dyrektor generalna X Linda Yaccarino, zostali wezwani na przesłuchania w kwietniu w ramach prowadzonego dochodzenia.
Platforma X nie odpowiedziała jeszcze na prośby Reutersa i BBC o komentarz.
Opracowała: Paulina Karpińska/kris
Źródło: PAP, BBC, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Creative Salim/Shutterstock