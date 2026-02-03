Paryska prokuratura w biurze firmy Muska

Gawkowski o Musku: zwariowany ekscentryk, który postanowił wprowadzać świat w chaos Źródło: TVN24

Jak podano w oświadczeniu na stronie X, poszukiwania prowadzi jednostka do walki z cyberprzestępczością. W działaniach pomaga również Europol.

Paryska prokuratura zaznaczyła również, że wycofuje się z platformy X i będzie korzystać z innych serwisów społecznościowych.

Trwa śledztwo

Przeszukanie ma związek związek ze śledztwem, które wszczęto w styczniu 2025 r. Prokuratura w Paryżu miała wszcząć dochodzenie po tym, jak skontaktował się z nią ustawodawca, który zarzucił, że algorytmy platformy X mogły zakłócić działanie zautomatyzowanego systemu przetwarzania danych - podał Reuters.

Z kolei portal stacji BBC przekazał, że ​​zarówno Musk, jak i była dyrektor generalna X Linda Yaccarino, zostali wezwani na przesłuchania w kwietniu w ramach prowadzonego dochodzenia.

Platforma X nie odpowiedziała jeszcze na prośby Reutersa i BBC o komentarz.

Opracowała: Paulina Karpińska/kris