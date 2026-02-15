Lotniska odwołują loty z powodu pogody

Skutki burzy Nils w południowo-zachodniej Francji Źródło: Reuters

W wydanym w sobotę komunikacie DGAC (Direction generale de l'Aviation civile) zwróciła się do linii lotniczych o ograniczenie liczby lotów o 30 proc. na lotnisku Paryż-Charles de Gaulle w godzinach od 7-16 oraz o 20 proc. na lotnisku Paryż-Orly w godzinach 6-14.

Ograniczenia na francuskich lotniskach

"Przed udaniem się na lotnisko skontaktuj się ze swoją linią lotniczą, aby uzyskać najnowsze informacje na temat swojego lotu. Dostęp do lotnisk jest utrudniony. Zaplanuj podróż z wyprzedzeniem" - ostrzegają paryskie lotniska w mediach społecznościowych.

Alarm pogodowy

Państwowa służba meteorologiczna Meteo-France ogłosiła pomarańczowy alarm dla 15 departamentów z powodu śniegu i oblodzenia. Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli od godziny 8 rano.

Na południu kraju, w Alpach i Pirenejach, wydano z kolei alarm z powodu zagrożeń lawinami.

W ostatnich dniach południowo-zachodnia część Francji zmagała się z konsekwencjami orkanu Nils, w wyniku którego zginęły dwie osoby, a setki tysięcy gospodarstw domowych zostało bez prądu. Władze ogłosiły czerwony alert powodziowy na rzece Garonnie.

