Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji

Posłowie przyjęli poprawkę dotyczącą artykułu 1. ustawy. Przewiduje on, że "dostęp do usług sieci społecznościowej online zapewniany przez platformę internetową jest zabroniony osobom niepełnoletnim w wieku poniżej 15 lat". Za poprawką głosowało 116 deputowanych. Przeciwnych było 23.

Wyjątek dla encyklopedii

Jeśli zakaz wejdzie w życie, Francja stanie się drugim, po Australii, krajem, gdzie przyjęto tego rodzaju przepisy. W grudniu 2025 roku Australia zabroniła korzystania z platform społecznościowych osobom w wieku poniżej 16 lat.

- Celem jest ochrona zdrowia psychicznego naszej młodzieży, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że sieci społecznościowe coraz bardziej kształtują ich umysły - powiedziała w poniedziałek posłanka sprawozdawczyni projektu Laure Miller.

Zgodnie z projektem jedynie encyklopedie online i katalogi o treści edukacyjnej byłyby wyłączone z zakazu. Proponowane przepisy przewidują również zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. We Francji istnieje już zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach, ale niektóre licea również testują takie ograniczenia.

"Wpędzanie rodziców w poczucie winy"

Zakaz cieszy się dość szerokim konsensusem w Zgromadzeniu Narodowym, ale sprzeciwia mu się część lewicy. Skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona (LFI) złożyła wniosek o odrzucenie projektu jeszcze przed debatami. Poseł LFI Rodrigo Arenas oznajmił, że celem projektu ustawy jest "wpędzanie w poczucie winy rodziców, dzieci i nauczycieli", a za cel należałoby obrać "dilerów, którzy ze swymi algorytmami tworzą uzależnienia".

Zmiany miałyby obowiązywać od września 2026 roku. Rząd chciałby, by weszły w życie już od początku następnego roku szkolnego. Były premier Gabriel Attal, który jest szefem frakcji parlamentarnej partii Macrona - Odrodzenie, powiedział w poniedziałek, że liczy na to, iż izba wyższa - Senat przyjmie projekt w połowie lutego.

Po wejściu ustawy w życie platformy miałyby czas do 31 grudnia na dezaktywację kont, które nie respektowałyby ograniczeń wiekowych.

Macron: "obywatele masowo popierają"

Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał decyzję "ważnym etapem".

"Po owocnej współpracy z rządem, Zgromadzenie Narodowe właśnie powiedziało: tak. Jest to ważny etap. Teraz zadaniem Senatu jest kontynuowanie tej konstruktywnej pracy" - podkreślił Macron na platformie X.

Prezydent zapowiedział, że poprosi rząd o zastosowanie przyspieszonych procedur, aby zakaz wszedł w życie od nowego roku szkolnego. "Od 1 września nasze dzieci i młodzież będą w końcu chronione. Będę nad tym czuwał" - zapewnił.

Macron dodał, że zakaz sieci społecznościowych dla osób w wieku poniżej 15 lat jest zalecany przez naukowców i również "masowo" popierany przez obywateli. Przypomniał, że Francja "od 2018 roku jest pionierką w regulowaniu platform" społecznościowych.

