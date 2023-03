"Kwartał antyinflacyjny" w sklepach. Program bez największej sieci handlowej

Francuski minister gospodarki Bruno Le Maire razem z większością dużych sieci supermarketów we Francji ogłosił w poniedziałek trzymiesięczny plan wymierzony w rosnące ceny żywności, który ma kosztować firmy kilkaset milionów euro. W negocjacjach nie brała udziału największa we Francji sieć Leclerc.

W spotkaniu ministra z przedstawicielami największych detalistów osiągnięto porozumienie w sprawie walki z rosnącymi cenami żywności, uruchamiając "kwartał antyinflacyjny". W jego wyniku sprzedawcy zobowiązali się do oferowania do czerwca "najniższych możliwych" cen na wybrane produkty.

Sieć Leclerc nie włączyła się do programu

W negocjacjach nie brała udziału największa we Francji sieć Leclerc. Jak powiedział jej szef Michel-Edouard Leclerc, nie chciał on, aby firma była wykorzystywana do celów politycznych. - Nie czekałem na ministerialne ogłoszenie, by zaoferować najniższe ceny - stwierdził Leclerc, cytowany przez francuskie radio publiczne RFI.