Ale pasztet! "Bezprecedensowy" kryzys kulinarny we Francji

Francja mierzy się z kryzysem foie gras. Frykas jest równie pyszny, co kontrowersyjny. Mimo to jest podstawowym elementem menu ekskluzywnych restauracji w całym kraju. Teraz znika z karty dań w wyniku "bezprecedensowego" kryzysu. Niektórzy producenci zaczęli rozważać nawet zmniejszanie porcji - podaje portal stacji CNN.

Foie gras - pasztet strasburski w kryzysie

Produkcja drobiu i foie gras we Francji

Pé to weteran branży foie gras z 35-letnim doświadczeniem i nie jest mu obce zmaganie się z ptasią grypą. Podobnie jak sezonowe epidemie wśród ludzi, ptasia grypa nawiedza Europę prawie każdego roku, gdy ptaki migrują do i z Afryki. W tym roku epidemia zjawiła się wiosną i dotarła do regionu Pays de la Loire na zachodzie i regionu Périgord na południowym zachodzie - dwóch kluczowych obszarów produkcji drobiu we Francji.