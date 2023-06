Zapowiedź przeceny setek produktów od lipca. "Będą kontrole i sankcje"

Inflacja we Francji

Agencja Reutera przypomniała, że inflacja we Francji w maju spadła do 6 proc. rok do roku, mocniej niż oczekiwano. To najniższy poziom od roku. Ceny żywności w minionym miesiącu nadal rosły jednak w dwucyfrowym tempie - o 14 proc. rok do roku. W marcu br. było to rekordowe blisko 16 proc.