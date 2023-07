Francuski minister grozi producentom żywności

Bruno Le Maire powiedział w środę w wywiadzie dla stacji BFM TV, że wciąż jest czterech lub pięciu głównych graczy w branży spożywczej, którzy nie zastosowali się do żądania obniżenia cen wystosowanego przez rząd. Minister finansów zagroził ujawnieniem ich nazw do przyszłego tygodnia, jeśli nie zmienią swojej decyzji.

Inflacja we Francji

Według danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat inflacja we Francji w maju wyhamowała do 6 proc. rok do roku, z 6,9 proc. w kwietniu. To najniższy poziom od roku. Ceny żywności nadal rosły jednak w dwucyfrowym tempie - o 14 proc. rok do roku. W marcu br. było to rekordowe blisko 16 proc.