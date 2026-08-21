Ze świata Francuski przysmak zagrożony przez upały. "Serce pęka, gdy się na to patrzy" Oprac. Wiktor Knowski |

Zbliża się kolejna fala upałów w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ludek Perina/PAP

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- Ślimaki lubią chłód i wilgoć. W tym sezonie nie miały ani jednego, ani drugiego - wyjaśnia Anthony Garnier z francuskiej federacji hodowców ślimaków FNHF. Według niego tegoroczne warunki są dla hodowców niezwykle trudne.

Upały zagrażają hodowlom ślimaków

Cykl hodowlany trwa 120 dni, a zbiory zazwyczaj ruszają we wrześniu. Rekordowe temperatury wymusiły jednak szybsze rozpoczęcie prac. Wyzwaniem jest nie tylko wysychanie zwierząt, ale także wygłodniałe ptaki i gryzonie, które masowo zjadają ślimaki.

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- Muszla nie jest jeszcze wystarczająco szczelna, dlatego ślimaki odwadniają się i umierają. Serce pęka, gdy się na to patrzy - relacjonowała na antenie radia France Info jedna z hodowczyń.

Garnier podkreślił, że na tym etapie nie jest w stanie przedstawić wiarygodnych szacunków dotyczących skali tegorocznych strat w całej branży.

Ślimaki są we Francji szczególnie popularne w okresie bożonarodzeniowym. Jednak, jak zwraca uwagę dpa, ok. 500 lokalnych producentów zaspokaja jedynie niewielką część krajowego popytu. Według danych FNHF aż 95 proc. ślimaków spożywanych przez Francuzów pochodzi z importu, głównie z krajów Europy Wschodniej.