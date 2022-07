Sklepy mają oszczędzać prąd. Grożą im wysokie kary

We Francji za pozostawianie otwartych drzwi w sklepach klimatyzowanych grozić będzie do 750 euro mandatu. Wprowadzone zostaną również ograniczenia dotyczące reklam świetlnych. Jak powiedziała francuska minister transformacji energetycznej Agnes Pannier-Runacher, przepisy mają zobowiązać firmy do oszczędzania energii.