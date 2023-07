Bon na naprawę butów i odzieży. Tak rząd chce walczyć z marnotrawstwem

czytaj dalej

Bank of America zapłaci odszkodowania i grzywny o wysokości aż 250 milionów dolarów - podaje Reuters. To rezultat roszczeń klientów, którzy zarzucali, że bank między innymi pobierał od nich podwójne opłaty i otwierał im konta bez wcześniejszej autoryzacji. Naruszenia w drugim co do wielkości banku w USA dotyczą setek tysięcy klientów i sięgają w niektórych przypadkach 2012 r. - informują organy regulacyjne.