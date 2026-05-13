W tym kraju odnotowano bezrobocie najwyższe od 5 lat. "Koktajl z dwóch składników"
Bezrobocie we Francji wzrosło w pierwszym kwartale do 8,1 proc. - podał w środę państwowy urząd statystyczny INSEE. To najwyższy poziom od 2021 roku.
W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba osób bezrobotnych wzrosła o 68 tys., do 2,6 miliona.
Szef banku centralnego: koktajl z dwóch składników
Komentując te dane szef banku centralnego Francois Villeroy de Galhau powiedział, że nie są to wiadomości zadowalające, ale podkreślił, że od 2010 roku w kraju powstało około 4 mln nowych miejsc pracy.
- Gospodarka francuska to koktajl z dwóch składników, które trudno jest zrównoważyć. Mamy odporność, ale też spowolnienie - powiedział szef banku centralnego.
Jak dodał, spowolnienie wiąże się z kryzysem na Bliskim Wschodzie i wzrostem cen paliw. Gospodarka wykazuje jednak odporność, szczególnie przemysł, choć jest mu najtrudniej - przekonywał Villeroy de Galhau.
>>> Zirytowany Macron "zaprowadza porządek". Wiralowe nagranie obiegło sieć
Mało prawdopodobny cel Macrona
W latach 2015-2016 bezrobocie we Francji przekraczało 10 proc. Jego spadek wiązał się z reformami promowanymi przez prezydenta Emmanuela Macrona.
Jednak cel Macrona, aby bezrobocie spadło do 5 proc. w 2027 roku, gdy kończy się jego druga kadencja prezydencka, wydaje się obecnie nieosiągalny.