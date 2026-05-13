W tym kraju odnotowano bezrobocie najwyższe od 5 lat. "Koktajl z dwóch składników"

Bezrobocie we Francji wzrosło do poziomu najwyższego od pięciu lat. Jak podał w środę państwowy urząd statystyczny INSEE liczba osób bez pracy wzrosła do ponad 2,5 miliona.

Bezrobocie we Francji wzrosło w pierwszym kwartale do 8,1 proc. - podał w środę państwowy urząd statystyczny INSEE. To najwyższy poziom od 2021 roku.

W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba osób bezrobotnych wzrosła o 68 tys., do 2,6 miliona.

Szef banku centralnego: koktajl z dwóch składników

Komentując te dane szef banku centralnego Francois Villeroy de Galhau powiedział, że nie są to wiadomości zadowalające, ale podkreślił, że od 2010 roku w kraju powstało około 4 mln nowych miejsc pracy.

- Gospodarka francuska to koktajl z dwóch składników, które trudno jest zrównoważyć. Mamy odporność, ale też spowolnienie - powiedział szef banku centralnego.

Jak dodał, spowolnienie wiąże się z kryzysem na Bliskim Wschodzie i wzrostem cen paliw. Gospodarka wykazuje jednak odporność, szczególnie przemysł, choć jest mu najtrudniej - przekonywał Villeroy de Galhau.

Mało prawdopodobny cel Macrona

W latach 2015-2016 bezrobocie we Francji przekraczało 10 proc. Jego spadek wiązał się z reformami promowanymi przez prezydenta Emmanuela Macrona.

Jednak cel Macrona, aby bezrobocie spadło do 5 proc. w 2027 roku, gdy kończy się jego druga kadencja prezydencka, wydaje się obecnie nieosiągalny.

Źródło: PAP
Paulina Karpińska
