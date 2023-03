Napięcia na linii USA-Chiny stworzą nowe miejsca pracy w Indiach

czytaj dalej

Naliczany od spółek skarbu państwa VAT idzie bezpośrednio do Skarbu Państwa, to jest ogromna część budżetu - powiedziała w programie "Jeden na Jeden" menadżerka, inwestorka, była prezeska zarządu PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa. Zwróciła uwagę, że także podwyższona inflacja "oznacza, że za wszystkie produkty będziemy płacić więcej, VAT będzie wyższy, dochody budżetowe też będą wyższe". - Za wszystkie zyski, wszystkich firm, my płacimy jako konsumenci indywidualni - zwróciła uwagę odnosząc się do rekordowych zysków Orlenu.