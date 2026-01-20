"Mówił wprost o wielkim sukcesie". Prezes Banku Światowego chwali Polskę

Prezeska fundacji TVN w Davos Źródło: TVN24

Jak relacjonował po spotkaniu prezydencki minister Marcin Przydacz, rozmowa z Ajayem Bangą dotyczyła głównie kwestii ekonomicznych i współpracy z Bankiem Światowym, także w kontekście aktywności polskiej w grupie G20.

- Prezydent Ajay Banga mówił wprost o wielkim sukcesie, jaki Polska osiągnęła przez ostatnie 35 lat w budowie wolnorynkowej gospodarki, ale także zwalczaniu bezrobocia, też wśród młodych ludzi - powiedział Przydacz na briefingu w Davos.

Według niego Banga mówił także o walce z korupcją, jaką Polska skutecznie przeprowadziła przez te lata, oraz o ewentualnej współpracy w kontekście Inicjatywy Trójmorza, a także o instrumentach finansowych, które mogłyby zostać wykorzystane w kontekście współpracy przy rozbudowie infrastruktury kolejowej czy portowej w Polsce.

Bank Światowy został powołany na mocy ustaleń konferencji w Bretton Woods w 1944 roku, na której uzgodniono zarys powojennego ładu gospodarczego. Celem instytucji jest redukcja ubóstwa na świecie poprzez udzielanie kredytów na projekty rozwojowe. Do Banku Światowego należy 189 państw.

Prezydent na forum w Davos

Mówiąc o spotkaniu Nawrockiego z prezydentem Armenii, Przydacz podkreślił, że wśród poruszonych na nim tematów była krucha sytuacja w zakresie bezpieczeństwa, jaka obecnie jest na Kaukazie Południowym, oraz wpływy rosyjskie w tym regionie. Dodał, że kolejnym tematem była sytuacja polskich firm na ormiańskim rynku.

Jak poinformował Przydacz, Karol Nawrocki zaprosił prezydenta Armenii do złożenia wizyty w Polsce.

We wtorek wieczorem, jak zapowiada Kancelaria Prezydenta, Karol Nawrocki weźmie udział w obiedzie, którego gospodarzami będą przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego Borge Brende oraz współprzewodniczący Rady Powierniczej Forum Laurence Fink i Andre Hoffmann.

Podczas briefingu Przydacz zapowiedział udział prezydenta Nawrockiego w środowych debatach w ramach Forum, w tym w dyskusji "Can Europe Defend Itself", w której udział wezmą także m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

