Ze świata

Minister finansów w Davos: nikt nas nie podzieli

Andrzej Domański
Emmanuel Macron na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Źródło: Reuters
W rozmowie z amerykańską stacją CNBC na forum ekonomicznym w Davos minister finansów Andrzej Domański mówił o jedności państw europejskich. Choć podkreślił, że "deeskalacja jest preferowaną drogą", zapewnił również o "zdecydowanej" odpowiedzi na groźby taryf karnych ze strony administracji USA.

Minister finansów Andrzej Domański powiedział w środę w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNBC, że UE powinna zająć stanowcze stanowisko w kwestii wysuwanych przez USA gróźb wprowadzenia ceł karnych, choć korzystniejsze byłoby złagodzenie napięć we wzajemnych relacjach.

Emmanuel Macron w Davos
Macron znów w ciemnych okularach. Media o przyczynie
TVN24
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Kluczowy raport i słowa prezydenta. Burzliwy dzień na rynkach ropy
Rynki
Donald Trump w drodze do Davos
Samolot z Trumpem musiał zawrócić do bazy. Opóźnienie w drodze do Davos
TVN24

Domański na forum ekonomicznym

- Deeskalacja jest oczywiście preferowaną drogą - podkreślił Domański w rozmowie przeprowadzonej podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

- Nie ma potrzeby dalszego eskalowania tej sytuacji, ale jednocześnie europejska odpowiedź musi być zdecydowana i powtórzę: nikt nas nie podzieli - powiedział minister.

Domański ma rozmawiać w Davos o konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz globalnych wyzwaniach gospodarczych - poinformowało we wtorek ministerstwo finansów. Ponadto zaplanowano spotkania ministra z liderami polityki, biznesu i inwestorami. Resort pokreślił, że "udział Polski w pracach G20 nadaje tym rozmowom szczególną rangę".

Groźby pod adresem sojuszników

W sobotę Trump zapowiedział, że od 1 lutego 2026 r. nałoży 10 proc. cła na osiem państw europejskich - Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię - za ich postawę wobec jego roszczeń wobec Grenlandii, bogatej w surowce i strategicznie położonej wyspy stanowiącej duńskie terytorium zależne. Trump twierdzi, że USA potrzebują przejąć kontrolę nad Grenlandią, i nie wykluczył przy tym użycia siły.

Tegoroczna, 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos odbywa się pod hasłem "Duch dialogu" i potrwa do 23 stycznia. Organizowane od 1971 r. w Davos w Szwajcarii Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) to jeden z najbardziej prestiżowych szczytów gospodarczo-politycznych na świecie. Uczestniczą w nim liderzy polityczni - w tym prezydenci i premierzy - a także przedstawiciele świata biznesu, nauki i kultury.

Davos

"Wiemy, ile błędów Europa popełniła przed 2022 rokiem i potem"
Davos
Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marian Zubrzycki

