Najbogatszy człowiek świata chce wysłać turystów w kosmos już w te wakacje

Na 20 lipca zaplanowaliśmy pierwszy suborbitalny turystyczny lot w kosmos na pokładzie statku New Shepard - podała należąca do założyciela koncernu Amazon Jeffa Bezosa, firma Blue Origin. Na pokładzie będzie sześcioro pasażerów. Ceny biletów - na razie - owiana jest tajemnicą.

Cena od 200 tysięcy dolarów

Firma nie podała na razie żadnych informacji na temat sposobu ustalania cen lotów dla turystów. W 2018 roku Reuters prognozował na podstawie cen takich lotów, jakie zaoferuje rywal Bezosa, Richard Branson i jego firma Virgin Galactic, że bilet na New Shepard może kosztować 200 tys. dolarów. W tym samym roku dwóch pracowników Blue Origin powiedziało, że cena lotu może wynieść od 200 tys. do 300 tys. dolarów.

Okna kapsuły New Shepard są prawie trzy razy większe od okien Boeinga 747. Statek jest zaprojektowany tak, by mogło nim lecieć sześciu pasażerów po suborbitalnej trajektorii, około 100 km nad Ziemią. To wystarczająco wysoko, by pasażerowi doświadczyli przez kilka minut zerowej grawitacji.