Członkostwo w NATO ma być, piwo już jest. "Smak bezpieczeństwa z nutą wolności"

Finowie uwarzyli specjalne piwo z okazji złożenia wniosku o przyjęcie do NATO. Trunek wyprodukowano w małym browarze położonym kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Rosją. Jego dyrektor zachwala, że tym, co wyróżnia złocisty napój, jest "smak bezpieczeństwa z nutą wolności".

Nazwa piwa to Otan olutta. To gra słów - po fińsku znaczy to "wypiję piwo", ale OTAN to także francuska nazwa NATO (Organisation du traité de l'Atlantique Nord). Piwo zostało uwarzone w małym, rodzinnym browarze Olaf Brewing w mieście Savonlinna, znajdującym się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Rosją.

Dyrektor firmy Petteri Vanttinen zachwala, że piwo ma "smak bezpieczeństwa z nutą wolności". W rozmowie z Reutersem rozmawiał o dołączeniu swojego kraju do sojuszu oraz o groźbach Moskwy, która początkowo straszyła państwa skandynawskie bliżej nieokreślonym odwetem. - Jesteśmy, że tak powiem, pod niedźwiedzią łapą - powiedział Vanttinen.

Zastrzegł jednak, że "nikt tutaj walizek nie pakuje". - Skoro to zaszło już tak daleko, to pozostaje nam jedynie napić się piwa. Myślę, że to dobrze oddaje naszą fińską mentalność. Po prostu zachowujemy spokój - mówił.

Na puszce piwa widać rycerza, który trzyma w ręku piwo. Jego zbroję zdobi charakterystyczny symbol NATO - znana z flagi sojuszu róża kompasowa.

Finowie stworzyli specjalne piwo PAP/EPA/MAURI RATILAINEN

Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o przystąpienie do NATO

Decyzja o dołączeniu do NATO tych dwóch północnoeuropejskich krajów jest związana z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. Oba kraje były neutralne w czasie zimnej wojny i ich decyzje to jedna z najważniejszych zmian w architekturze bezpieczeństwa Europy od dziesięcioleci. Odzwierciedlają one przemiany w opinii publicznej w krajach nordyckich po rosyjskiej inwazji.

Wniosek ma teraz zostać rozpatrzony przez 30 krajów członkowskich Sojuszu. Może to zająć około dwóch tygodni, jednak cały proces akcesyjny zwykle trwa do roku i nie jest ściśle sformalizowany. Póki co do rozszerzenia NATO negatywnie odnosi się Turcja.

W czwartek Erdogan oznajmił, że "Turcja powie nie" wstąpieniu tych dwóch państw do NATO, oskarżając je o udzielanie schronienia milicji syryjskich Kurdów YPG (postrzeganych przez Ankarę jako odłam działającej w Turcji Partii Pracujących Kurdystanu, PKK) oraz organizacji islamskiego myśliciela Fethullaha Gulena, którego Ankara oskarża o przeprowadzenie w 2016 roku nieudanego zamachu stanu. W sobotę ma on rozmawiać z przedstawicielami rządu Finlandii.

