Koszt państwa dobrobytu. Potrzebują 50 tysięcy imigrantów rocznie

Finlandia potrzebuje długoterminowej polityki migracyjnej

W perspektywie nadchodzących dekad Eskola zaapelował do rządzących, by "już teraz" podjęli decyzje dotyczące długoterminowej polityki migracyjnej.

"Jeśli zabraknie nam pracowników w wieku produkcyjnym, będziemy musieli przywyknąć do zupełnie innej Finlandii, niż to państwo dobrobytu, które budowano przez dziesięciolecia w drugiej połowie XX wieku" – przestrzegł. Przypomniał, że wyłącznie w sektorze eksportowym przemysłu technologicznego potrzeba w ciągu dekady ok. 130 tys. nowych ekspertów, a tylko połowa z nich zastąpi tych odchodzących na emeryturę .

"Wszyscy słyszeli do znudzenia, że Finlandia się starzeje i zadłuża, a nasz współczynnik obciążenia ekonomicznego (stosunek tej części społeczeństwa, która utrzymuje się sama do tej, która potrzebuje wsparcia ze względu na niewystarczające dochody - red.) wywróci się do góry nogami. Tylko czy ktoś przedstawił, co to konkretnie oznacza poza reformą i wzrostem wydatków na usługi socjalno-opiekuńcze?" – napisał Eskola.