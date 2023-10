Rosjanie szykowali się do zakupu atrakcyjnych nieruchomości. Transakcje zablokował resort obrony

Trudniejszy dostęp do nieruchomości

Po tym jak Rosja zbrojnie zaatakowała Ukrainę , liczba zakupów nieruchomości przez Rosjan na terenie Finlandii spadła, ale następnie zaobserwowano duży skok w liczbie transakcji. Miało to związek m.in. z tym, że posiadanie nieruchomości w Finlandii uprawniało do łatwiejszego wjazdu do kraju. Zaobserwowano także zjawisko dzielenia jednej własności pomiędzy kilka osób.

W latach 2015-2020, rocznie Rosjanie nabywali ok. 150-200 nieruchomości. Wcześniej transakcji było jeszcze więcej (w okresie 2011-2014 po ok. 300-600 rocznie). W 2021 r. było ich ok. 220, zaś w 2022 r. o prawie 320 więcej. W tym roku, w okresie do maja zrealizowano już jedynie poniżej 50 transakcji. Powodem są przede wszystkim sankcje UE, trudności w płatnościach bankowych, oraz bardziej restrykcyjna polityka fińskich władz dotycząca wjazdu Rosjan do kraju i ich aktywności na rynku nieruchomości.