Ze świata

Linia odwołuje loty z powodu mrozów

Lotnisko
Trudna praca lotniska w środku zimy
Ekstremalne mrozy paraliżują ruch lotniczy na północy Finlandii. Finnair odwołał zaplanowane na sobotę rejsy do Laponii, gdzie temperatura spadła w okolice minus 40 stopni.

Zaplanowane na sobotę loty do Laponii, gdzie utrzymują się 40 st. mrozy zostały odwołane - ogłosiła linia lotnicza Finnair. Wcześniej w czwartek i piątek z powodu silnych mrozów oraz mgły także odwołano loty na północ Finlandii, w tym do Rovaniemi. W piątek w Laponii zanotowano najniższą tej zimy temperaturę -42,8 st.

Temperatury spadły poniżej 40 stopni

Na lotnisku w Kittila, gdzie zazwyczaj przybywają turyści udający się do ośrodka narciarskiego Levi, w piątek temperatury spadły poniżej 40 stopni. Przy tak niskiej temperaturze pojawiają się problemy z odmrażaniem samolotów, szczególnie gdy panują mgliste, wilgotne warunki, powodujące oszronienie i oblodzenie skrzydeł.

"Odwołanie lotów w Finlandii z powodu mrozów jest rzadką sytuacją" - pisze agencja STT.

- Gdyby obecnie w Helsinkach było -40 stopni, loty odbyłyby się, ponieważ od kilku dni ze względu na utrzymujące się wysokie ciśnienie w stolicy niebo jest bezchmurne a powietrze suche - przekazał szef wydziału kontroli operacyjnej w Finnair Jari Paajanen.

Na liście odwołanych w sobotę lotów są także loty do Rovaniemi.

Atak na Grenlandię spowodowałby "poważne skutki uboczne"

Atak na Grenlandię spowodowałby "poważne skutki uboczne"

TVN24
Statek płynący z Rosji i uszkodzony kabel na Bałtyku. Dwie osoby aresztowane

Statek płynący z Rosji i uszkodzony kabel na Bałtyku. Dwie osoby aresztowane

TVN24

Kilkanaście połączeń dziennie

W sezonie zimowym Finnair realizuje dziennie kilkanaście połączeń do Laponii. W sobotę mają odbyć się jedynie bezpośrednie loty do Ivalo, najdalej wysuniętego na północ lotniska w kraju.

Częściowo odbędą się też dwa połączenia do Kittila, ale pasażerowie dotrą samolotem tylko do Oulu na granicy z Laponią, skąd następnie do miejsca docelowego zostaną przewiezieni autobusami.

Laponia
Laponia
Źródło: BlueOrange Studio/Shutterstock

W Kittila odnotowano też jak dotąd najniższą w historii pomiarów w kraju temperaturę -51,5 st., było to w styczniu 1999 r.

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Alex Boc/Shutterstock

Finlandia
