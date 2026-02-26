Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Finansowanie bezpiecznej aborcji. Komisja Europejska podjęła decyzję

Budynek Komisji Europejskiej
Parlament Europejski poparł powstanie funduszu wspierającego bezpieczną aborcję
Źródło: Reuters
Państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą wykorzystać fundusz społeczny UE na bezpłatne przerywanie ciąży kobiet, które do nich przyjeżdżają, a które w swoich krajach mają ograniczony dostęp do bezpiecznej aborcji - poinformowała w czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Roxana Minzatu.

Stanowisko Komisji Europejskiej stanowi odpowiedź na inicjatywę obywatelską "Mój głos, mój wybór" (ang. "My Voice, My Choice"), pod którą podpisało się prawie 1,2 mln obywateli UE, w tym prawie 44 tys. Polaków. Celem tej inicjatywy było ustanowienie unijnego mechanizmu finansowania bezpiecznej aborcji dla kobiet z krajów o restrykcyjnym prawie.

Fundusze UE na aborcję

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Roxana Minzatu powiedziała w czwartek na konferencji prasowej, że inicjatywa porusza ważny temat dla zdrowia i bezpieczeństwa kobiet.

- Przeanalizowaliśmy inicjatywę i doszliśmy do wniosku, że możliwe jest wykorzystanie funduszy UE do wsparcia wysiłków państw członkowskich na rzecz lepszego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, a tym samym zmniejszenia liczby niebezpiecznych aborcji - podkreśliła.

KE w wydanym komunikacie poinformowała państwa członkowskie, że mogą korzystać z funduszy UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w celu wsparcia dostępu do aborcji dla dziewcząt i kobiet w trudnej sytuacji, a które do nich przyjeżdżają i w swoich krajach mają ograniczony dostęp do bezpiecznej aborcji.

- Państwa członkowskie pozostają odpowiedzialne za swoją politykę zdrowotną oraz organizację i świadczenie usług zdrowotnych - zastrzegła wiceprzewodnicząca KE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co z suwerennością lekową Polski? "Odjeżdża nam Europa"

Co z suwerennością lekową Polski? "Odjeżdża nam Europa"

Agnieszka Pióro
"Będę przekonywał pana prezydenta do ostatniej chwili"

"Będę przekonywał pana prezydenta do ostatniej chwili"

TVN24

Fundusz solidarnościowy

17 grudnia Parlament Europejski przegłosował rezolucję dotyczącą ustanowienia na poziomie unijnym funduszu solidarnościowego, który by wspierał państwa członkowskie przeprowadzające bezpieczne aborcje u kobiet pochodzących z krajów UE, gdzie dostępu do aborcji nadal nie ma.

Rezolucję tę Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych ocenił jako bezprawną, ponieważ kwestia ta pozostaje wyłączną kompetencją państw członkowskich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Delpixel/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
AborcjaKomisja Europejska
Zobacz także:
telefon, bankomat, smartfon
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Jeszcze raz przepraszamy"
Pieniądze
Ćwiczenia rakietowców z 23. pułku artylerii na wyrzutni rakietowej WR-40 Langusta. Świętoszów (woj. dolnośląskie)
SAFE korzystny dla Polski? Opinia Rady Fiskalnej
Z kraju
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Itr i skand. Te dwa metale kluczowe dla negocjacji USA-Chiny
Tech
Maciej Świrski
Prawomocna wygrana nadawcy TOK FM z byłym przewodniczącym KRRiT
Z kraju
shutterstock_2298833035
200 tysięcy złotych zamiast 800 plus. Czy to ma sens?
Alicja Skiba
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Nowe funkcje Claude wchodzą do biur. Inwestorzy zaniepokojeni
Tech
Paweł Gruza
Media: prokuratura bada, czy doradca prezydenta wykorzystał poufne informacje
Najnowsze
Łuski 7,62x51 do amunicji w standardzie NATO w siedzibie zakładów Mesko w Skarżysku-Kamiennej
Polskie firmy obronne popierają SAFE. "Działamy wspólnie, by Polska tej szansy nie zmarnowała"
Z kraju
shutterstock_2445080647
Nierówne egzaminy na prawo jazdy. Instruktor alarmuje
Joanna Rubin-Sobolewska
Borge Brende, Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego
Kolejne nazwisko ze świata finansów w aktach Epsteina
Ze świata
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Dynamiczny rozwój AI w Chinach. DeepSeek wyklucza Amerykanów z testów
Tech
Michał Sołowow, właściciel firmy Synthos
To on jest najbogatszym Polakiem. "Coraz trudniej dostać się na listę"
Z kraju
Paweł Wojtunik, były szef CBA
Były szef CBA w Orlenie. Zajmie się bezpieczeństwem
Z kraju
Zakupy online
Apetyty na kredyty wzrósł. Zmieniła się ich wartość
Pieniądze
shutterstock_2670505423
Problemy Allegro. Regulator zleca przeszukanie
Handel
pzu_45
Rekordowe wyniki PZU. Zyski są miliardowe
Rynki
Harare
Odrzucili setki milionów dolarów od USA. Uznali to za zagrożenie
Ze świata
shutterstock_2579063507
Coraz więcej multidłużników w Polsce. Fala bankructw
Pieniądze
74-latka miała werbować potencjalne ofiary (zdjęcie ilustracyjne)
O tyle wzrosną limity dodatkowego przychodu emerytów
Z kraju
shutterstock_2630125311
Co z bańką AI? Nvidia pokazała wyniki, na które wszyscy czekali
Tech
Jamieson Greer
Nowe cła Trumpa. Jego doradca wyjaśnia, o co chodzi
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: Polska właśnie wyprzedziła Hiszpanię
Z kraju
Obrady Sejmu
Premier odrzucił poprzedni projekt. Jest decyzja Sejmu w sprawie kolejnego
Z kraju
Prezes NBP Adam Glapiński na spotkaniu z Tomem Rose'em
Glapiński spotkał się z ambasadorem USA
Z kraju
shutterstock_544997530_1
Alternatywa dla Węgier i Słowacji. Jest wsparcie z nowego kierunku
Ze świata
shutterstock_1202406175_1
"Poważne zagrożenie". Akcja serwisowa w Polsce
Sklep Gucci, Mediolan, Włochy
Słynna marka w ogniu krytyki. Przez grafiki
Ze świata
Wołodymyr Zełenski
"Prawdopodobnie ukraiński prezydent sądzi, że może robić, co chce, ale bardzo się myli"
Ze świata
Alice Walton
Spadkobierczynie, kobiety biznesu, gwiazdy. Oto amerykańskie miliarderki
Ze świata
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Wielkie banki wskazują na pilne zagrożenie. "Moment przełamania" na polskim rynku
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica