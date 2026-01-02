Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Media: dochody szefowej EBC są wyższe niż ujawnia instytucja

Szefowa EBC Christine Lagarde
Bułgaria wchodzi do strefy euro
Źródło: Reuters
Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde zarabia niemal cztery razy więcej niż przewodniczący Fed Jay Powell - wynika z analizy "Financial Times". Pełne wynagrodzenie prezes EBC jest o ponad 50 procent wyższe niż jej ujawniona pensja zasadnicza - pokazuje analiza "FT".

Według obliczeń "FT" szefowa europejskich władz monetarnych zarobiła w 2024 r. łącznie około 726 tys. euro, czyli o ok. 56 proc. więcej niż "podstawowa" pensja w wysokości 466 tys. euro, wykazana przez EBC w raporcie rocznym.

Pytania o transparentność

Oznacza to, że Lagarde zarabia niemal cztery razy więcej niż przewodniczący Rezerwy Federalnej USA Jay Powell, którego wynagrodzenie jest ustalane przez prawo federalne USA i obecnie jest ograniczone do 203 tys. dolarów (172 720 euro).

Choć pełne wynagrodzenie Lagarde wydaje się skromne w porównaniu z pensjami dyrektorów generalnych dużych firm w UE, analiza ujawnia, jak ograniczona pozostaje transparentność płacowa w EBC.

Bank centralny nie podlega tym samym rygorystycznym zasadom co spółki giełdowe w UE, które muszą przedstawiać "pełny i wiarygodny obraz wynagrodzenia" każdego ze swoich dyrektorów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
portfel euro shutterstock_2066875919
Polska noblistka na banknocie euro? Kontrowersje wokół nazwiska
Pieniądze
shutterstock_1074111848
Lew odchodzi po ponad 100 latach. Społeczeństwo podzielone
Pieniądze
Radosław Sikorski
"Wszystkie pensje zostaną przewalutowane na euro". Wicepremier zabrał głos
Z kraju

Wypłata z Banku Rozrachunków Międzynarodowych

Sama pensja zasadnicza Lagarde czyni ją najlepiej opłacanym urzędnikiem w Unii Europejskiej. Roczna pensja zasadnicza przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen jest o 21 proc. niższa.

Poza pensją zasadniczą Lagarde otrzymuje - według analizy "FT" - około 135 tys. euro dodatków pozapłacowych, m.in. na mieszkanie i inne kwestie. Raport roczny EBC nie zawiera indywidualnych informacji o dodatkach dla członków zarządu wykonawczego.

Lagarde zarabia także szacunkowo 125 tys. euro z tytułu zasiadania w 18-osobowej radzie dyrektorów Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BRM), znanego jako "bank banków centralnych". Raport roczny EBC nie wspomina o wynagrodzeniu Lagarde z BRM. Sam BRM ujawnia jedynie łączne wynagrodzenie wszystkich członków swojej rady.

Powell nie otrzymywał wynagrodzenia za swoją rolę w BRM z powodu amerykańskiego prawa, które zabrania urzędnikom otrzymywania pensji od podmiotów spoza USA - poinformował Fed.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem. Prezes Glapiński chce zmiany ustawy o banku
Z kraju
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
Rynki
Moskwa. Plac Czerwony
Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu

Z powodu braku szczegółowych i skonsolidowanych danych, obliczenia "FT" opierają się na raportach rocznych EBC i BRM oraz na dokumencie technicznym określającym "warunki zatrudnienia" najwyższych urzędników EBC. Szacunek nie obejmuje składek EBC na emeryturę Lagarde ani kosztów jej planu zdrowotnego i ubezpieczeń z powodu braku dostępnych danych.

"FT" przekazał EBC szczegółowo metodologię, założenia i wyniki swoich obliczeń. Bank odmówił komentarza do analizy, ale w oświadczeniu stwierdził, że wynagrodzenie prezesa zostało ustalone przez komitet ds. wynagrodzeń i Radę Prezesów "na początku istnienia EBC", który został założony w 1998 r.

"Jedyną zmianą wynagrodzenia od tamtej pory, dla wszystkich prezesów, była coroczna korekta płac stosowana wobec całego personelu EBC" – dodano.

Bank centralny zaznaczył, że zakres ujawnianych informacji "jest zgodny z praktyką wielu innych międzynarodowych instytucji publicznych" oraz że "z czasem zwiększał poziom przejrzystości".

Ze względu na dodatkowe jednorazowe wypłaty oraz potencjalne świadczenia przejściowe przez dwa lata po zakończeniu kadencji – zależne od jej kolejnej roli – Lagarde może oczekiwać łącznej wypłaty sięgającej 6,5 mln euro za osiem lat pełnienia funkcji prezesa EBC, co odpowiada ok. 810 tys. euro rocznie.

Od 2030 r. może ona oczekiwać rocznej emerytury z EBC w wysokości około 178 tys. euro – wynika z analizy "FT".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib

Źródło: "Financial Times"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Udostępnij:
TAGI:
Europejski bank centralnyStrefa euroUnia Europejska
Zobacz także:
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny lokali mieszkalnych w drugim kwartale wzrosły
Tutaj mieszkania podrożały najbardziej
Nieruchomości
portfel euro shutterstock_2066875919
Polska noblistka na banknocie euro? Kontrowersje wokół nazwiska
Pieniądze
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
Warszawa
"Niepokojące" prognozy dla Polski
Z kraju
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Wstrzymana rewolucja w prawie pracy. O co chodzi w reformie
Prawo
Elon Musk
Elon Musk z planem w sprawie implantów mózgowych. "Masowa produkcja"
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"
Dla pracownika
Donald Trump
Trump nagle zmienił zdanie. Podpis w ostatniej chwili
Ze świata
Spaghetti al pomodoro
Waszyngton zmienia zdanie w sprawie makaronu
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Opłata w górę. Oto nowe stawki
Pieniądze
Satelita Starlink
Starlink obniży orbitę swoich satelitów
Tech
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu bez mrożenia. Minister komentuje
Pieniądze
shutterstock_2677174445
Chiński gigant może prześcignąć Teslę
Moto
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Kara może sięgnąć 30 tysięcy złotych. Nowe przepisy
Prawo
lusaka zambia - Travel Stock shutterstock_2107644629
Płacą podatki w juanach. Pierwszy taki kraj w Afryce
Ze świata
Kaucja butelki plastikowe
Zmiany w systemie kaucyjnym. Koniec okresu przejściowego
Z kraju
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Zasiłek pogrzebowy w górę
Pieniądze
Quebec Kanada shutterstock_2133959187
Nie płacą alimentów, stracą prawo jazdy. Nowe przepisy
Ze świata
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm
Łukasz Figielski
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Nowa płaca minimalna. Ile na rękę?
Z kraju
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Atak hakerski na polską firmę. Nowe informacje
Z kraju
Pekin, Chiny
Chiny nakładają dodatkowe cła
Ze świata
Warren Buffett
Legenda przechodzi na emeryturę. Koniec 60-letniej epoki
Ze świata
pap_20250519_197
Były minister z aktem oskarżenia. "Rozliczenia nie zwalniają"
Z kraju
AdobeStock_573281782
Ta opłata uderzy w portfele Polaków
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wiadomości zachęcające do "zalogowania się". Ministerstwo ostrzega
Z kraju
43-latka w systemie fiskalnym wprowadzała fikcyjne zwroty towarów (zdjęcie ilustracyjne)
Do której godziny sklepy w sylwestra będą otwarte?
Z kraju
shutterstock_2571315955
Na jednego mieszkańca przypada ponad 420 turystów. "To nie jest plan filmowy"
Turystyka
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica