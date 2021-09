Kosmiczny wyścig o film. Rosjanie wyprzedzą Toma Cruise'a

To ma być pierwszy film nakręcony w kosmosie. Aktorka Julia Peresild i reżyser Klim Szypienko mają 5 października polecieć na pokładzie Sojuza MS-18 na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie zrealizują zdjęcia do filmu "Wyzwanie". Misja potrwa 12 dni. Jeśli wyprawa dojdzie do skutku, to Rosjanie wygrają z Tomem Cruisem ten kosmiczny wyścig.