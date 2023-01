Płacz z powodu cebuli. W tym kraju to towar luksusowy

Według oficjalnych statystyk cena cebuli na Filipinach wzrosła w ubiegłym miesiącu do około 700 peso (prawie 56 złotych) za kilogram - pisze portal stacji BBC. To więcej niż mięso i dzienna płaca minimalna w tym kraju. Cebuli brakuje nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w restauracjach.

- Kiedyś kupowaliśmy od trzech do czterech kilogramów cebuli dziennie. Teraz kupujemy pół kilograma. To wszystko, na co nas stać. Nasi klienci to rozumieją, bo nie tylko restauracje, ale i gospodarstwa domowe mają trudności, ponieważ wiele potraw słodzi się cebulą - dodała.