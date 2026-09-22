Ze świata Fico apeluje do Unii Europejskiej. Chce nadzwyczajnego szczytu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ceny paliw. Specjalny podatek i limity. Sąsiad Polski reaguje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DOMINIKA KORTVELYESIOVA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W nagraniu wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych Fico zauważył, że w niektórych krajach UE cena litra oleju napędowego wynosi już 3 euro.

Fico krytykuje UE

- Gdy patrzymy na ceny benzyny i oleju napędowego, widzimy nie tylko wojny oraz chciwe koncerny naftowe i rafinerie. Widzimy także naszą kompletną niemożność działania razem w ramach UE - mówił Fico.

Przekonywał, że UE nie ma praktycznie żadnego wpływu na jakikolwiek konflikt zbrojny gdziekolwiek na świecie, a gdy jakieś kraje - duże, ale czasem też małe - rozpoczynają wojny, UE nie jest zdolna do przekonania ich, ani autorytetem, ani siłą, do ich zakończenia.

Jak dodał, jedyną rzeczą, którą UE wie, jak robić, jest "płacenie rachunku za bezsensowną wojnę na Ukrainie".

It is absurd that the European Union as a whole is leaving its Member States to fight astronomical fuel prices on their own. pic.twitter.com/zhZfAvVhzT — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) September 22, 2026 Rozwiń

Fico: to demonstracja niezdolności UE

- Jeśli chodzi o ceny benzyny i oleju napędowego, UE jako całość pozostawia państwa członkowskie, by same stawiały czoła druzgocącym konsekwencjom kryzysu naftowego. Fakt, że od nas - państw członkowskich - oczekuje się kompensat za astronomiczne ceny paliw kosztem emerytur, opieki zdrowotnej czy edukacji jest demonstracją niezdolności UE do działania, ale przede wszystkim jej cynizmu - mówił słowacki premier.

Argumentował, że jeśli UE wydaje setki miliardów euro na wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją, jeśli jest zdolna zwoływać nadzwyczajne szczyty, to teraz jest czas, by Komisja Europejska pokazała, że troszczy się o takie sprawy jak obawy obywateli UE. Jego zdaniem, wzrost cen paliw jest wystarczającym powodem do zwołania nadzwyczajnego szczytu UE, którego celem byłoby znalezienie rozwiązania na poziomie europejskim.

Zapowiedział też, że w środę jego rząd przedstawi działania mające na celu złagodzenie wpływu cen paliw na Słowacji.