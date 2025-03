Fiasko rozmów w sprawie Starlinków. Minister mówi o "martwym punkcie"

Jak wyjaśnia Reuters, włoski rząd dąży do zapewnienia szyfrowanej komunikacji między rządem, dyplomatami i urzędnikami obrony działającymi w niebezpiecznych rejonach, a Starlink jest jednym z kandydatów do dostarczenia tego systemu.

Umowa na 1,5 miliarda euro

Starlink to należąca do firmy SpaceX Elona Muska największa obecnie sieć ziemskich satelitów, tworzących satelitarny system telekomunikacyjny. Na koniec lutego 2025 roku składała się już z ponad siedmiu tysięcy niewielkich, ważących około 240 kilogramów każdy satelitów umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej. Starlink umożliwia swoim użytkownikom dostęp do szerokopasmowego internetu w dowolnym miejscu na Ziemi. To pierwsza i największa obecnie tego typu usługa na świecie.